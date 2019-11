Déi Escher aktuell déi stäerksten Ekipp an der Total League, dat huet och d'Sparta Bartreng e Freideg den Owend ze spiere kritt.

E Freideg den Owend war den Optakt vum 7. Spilldag am Lëtzebuerger Basket-Championnat. Bei den Hären an den Damme gouf ee Match gespillt. Hei stounge sech béid Kéieren de Basket Esch an d'Sparta Bartreng géigeniwwer.

Hären-Basket

Basket Esch - Sparta Bartreng 86:64

De Basket Esch bleift och um 7. Spilldag an der Total League ouni Néierlag. D'Ekipp vum Sylvain Lautié huet e Freideg den Owend mat 86:64 géint d'Sparta Bartreng gewonnen an domadder déi 7. Victoire am 7. Match gefeiert.

No den éischten 10 Minutte loung den Tabelleleader mat 23:19 a Féierung, bis d'Paus ass de Virsprong op 10 Punkte geklommen an et stoung 42:32. Am drëtte Véierel hunn de Joe Biever a Co hiert Spill genee esou weider duerchgezunn, sou datt ee mam komfortabele Virsprong vu 17 Punkten (57:50) an déi lescht 10 Minutte gaangen ass. Hei konnt d'Sparta de Réckstand liicht verkierzen, ma fir méi sollt et net duergoen. Verdéngt hunn déi Escher de Match mat 86:64 gewonnen.

Dammen-Basket

Basket Esch - Sparta Bartreng 68:75

Fir de Kont vum 7. Spilldag gouf et direkt beim Optaktmatch eng Iwwerraschung. D'Sparta Bartreng konnt sech nämlech beim Tabelleleader vun Esch duerchsetzen.

Et war eng enk Partie tëscht béide Veräiner. Nom éischte Véierel loungen d'Gäscht mat 7 Punkten a Féierung. Well déi aner dräi Véierels komplett ausgeglach waren (20:20, 19:19 an 13:13) sollt dat och den Ënnerscheed u Punkten um Enn am Resultat sinn. De Leader an der Tabell Basket Esch huet sech misse mat 68:75 géint d'Sparta geschloe ginn.