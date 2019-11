E Mëttwoch huet d'Lëtzebuergerin an 3 Sätz 1:6, 6:3 a 6:4 géint d'Katarina Jokic gewonnen. An der 1/8-Finall waart elo d'Eugenie Bouchard.

D'Mandy Minella ass beim WTA zu Houston op 10 gesat, huet awer géint déi 21 Joer jonk Serbin den 1. Saz misse mat 1:6 ofginn. Am 2. du koum d'Lëtzebuergerin besser an d'Partie a konnt mat engem 6:3-Sazgewënn konteren.

Et goung also an den 3. Saz, aus deem d'Mandy Minella als Gewënnerin ervirgaangen ass. Si konnt sech mat engem 6:4 duerchsetzen an trëfft an der 1/8-Finall elo op d'Eugenie Bouchard.