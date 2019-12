Am fréie Mëttwochowend huet Napoli den Gennaro Gattuso als neie Cheftrainer virgestallt.

Een Dag virdrun haten d'Neapolitaner no der 4:0-Gala an der Champions League géint Genk ee Schlussstréch ënner d'Zesummenaarbecht mam Trainer Carlo Ancelotti gezunn. Déi jéngst Leeschtung am italienesche Championnat war net nom Goût vun de Responsabele vum Veräin. Als Nofollger gouf am fréie Mëttwochowend den Gennaro Gattuso virgestallt.

Kuriéis bei där Saach ass, datt den Ancelotti an de Gattuso iwwer laang Joren zesumme beim AC Milan aktiv waren an do ë.a. d'Champions League zesumme gewonnen hunn. Vun November 2011 bis Mee 2019 war de Gattuso iwwerdeems schonn Trainer bei de Rossoneri.