E Freideg den Owend huet sech fir de Kont vum 15. Spilldag an der Bundesliga Augsburg mat 4:2 bei der TSG Hoffenheim duerchgesat.

E Freideg den Owend ass de Ball an der Bundesliga an Däitschland, an der Ligue 1 a Frankräich an an der La Liga a Spuenien gerullt.

Bundesliga

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 2:4

0:1 Max (11'), 1:1 Skov (14'), 1:2 Max per Eelefmeter (51'), 1:3 Jensen (56'), 2:3 Locadia (80'), 2:4 Iago (85')

E Freideg den Owend sinn d'Spectateuren zu Sinsheim mat ville Goler belount ginn. Um Enn huet sech den FC Augsburg auswäerts bei der TSG Hoffenheim mat 4:2 duerchgesat. Den FCA ass mëttlerweil zanter 5 Matcher ongeschloen an huet sech 13 vu 15 méigleche Punkte geséchert.

An der 11. Minutt waren d'Gäscht duerch e Gol vum Max mat 1:0 a Féierung gaangen. D'Lokalekipp huet sech vun dësem Gol awer net laang beandrockt gewisen a kuerz drop eng Reaktioun gewisen. De Skov huet an der 14. Minutt op 1:1 gesat. Duerno huet sech de Match berouegt an et huet ee kaum nach Chancë gesinn, sou datt et mam 1:1 an d'Paus gaangen ass.

An den zweete 45 Minutten huet Augsburg du fir den Ënnerscheed an d'Victoire gesuergt. Duerch Goler vum Max (Eelefmeter) a vum Jensen an der 51. respektiv 56. Minutt sinn d'Gäscht mat 3:1 a Féierung gaangen. Hoffenheim huet sech géint defensiv Augsburger schwéier gedoen, Léisungen ze fannen a sech richteg geféierlech Chancen erauszespillen. No enger Flank vum Skov huet de Locadia et an der 80. Minutt duerch den 2:3 awer nach eng Kéier spannend gemaach. Ma den Iago huet no engem schéine Konter an der 85. Minutt mam 4:2 fir d'Decisioun an d'Schlussresultat gesuergt.

Ligue 1

OSC Lille - Montpellier 2:1

1:0 Ikone per Eelefmeter (40'), 1:1 Delort (74'), 2:1 Sanches (84')

Am franséische Championnat huet Lille, d'Ekipp vum President Gérard Lopez, sech mat 2:1 géint Montpellier duerchgesat. D'Lokalekipp festegt duerch dës Victoire déi 3. Plaz an der Tabell.

La Liga

Deportivo Alavés - CD Leganés 1:1

0:1 Braitwaite (43'), 1:1 Joselu (81')

