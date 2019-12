Datt de RIAC am Ausland nach ëmmer näischt u Popularitéit verluer huet, huet een och dëst Joer un der staarker auslännescher Participatioun gesinn.

Vum Donneschdeg bis e Samschdeg hu sech am Centre Sportif Marcel Baltasar zu Stroossen ganz vill Sportler aus dem In- an Ausland ageschriwwen, fir bei der 37. Editioun vum RIAC dobäi ze sinn. D'Konkurrenz aus dem Ausland war staark an huet et de Lëtzebuerger net einfach gemaach.