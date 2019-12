Traditionell organiséiert d'Lasel zesumme mat der Acel tëscht de Chrëschtdeeg a Silvester den Tournoi de Noël.

Déi eenzel Studentencercele spille géinteneen. Et sinn 20 Basket-, 21 Volleyball- a 25 Fussballekippen.

Um Freideg um 1. Dag stoungen um Geesseknäppchen d'Tournoien am Volleyball an am Basketball um Programm.

20 verschidde Studente-Cerclen waren am Basket fir den Tournoi de Noël ageschriwwen. Holland war duerch eng Ekipp vun Eindhoven vertrueden. Em eng gëlle Kou gëtt net gestridden, den Amusement steet bei dësem Turnéier am Virdergrond.

D’lescht Joer hunn déi Bréisseler Studenten am Volleyball gewonnen, Treier konnt sech am Basket behaapten an d’Studente vun der Lunex waren am Fussball déi Bescht.