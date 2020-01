Chelsea kennt net iwwert en 1:1 géint Brighton eraus an Aston Villa klappt Burnley mat 2:1.

Premier League

Brighton & Hove Albion - FC Chelsea 1:1

0:1 Azpilicueta (10'), 1:1 Jahanbakhsh (84')

No engem Corner vum Willian war et den Azpilicueta, deen de Ball aus kuerzer Distanz an der 10. Minutt am Gol versenkt huet. Chelsea war wuel déi iwwerleeën Ekipp, ouni awer ganz kloer Golchancë sech eraus gespillt ze hunn. Sou ass et mam 1:0 fir Chelsea an d'Paus gaangen. Nom Téi waren et virun allem de Pulisic an de Willian, déi ëmmer erëm versicht hunn, Akzenter ze setzen, ma et sollt kee Gol méi fir d'Blues falen. Am Géigendeel: Brighton huet gekämpft a sou war et an der 84. Minutt de Jahanbakhsh, dee mat engem Fallréckzeier den Ausgläich geschoss huet. Brighton hat an de Schlussminutte weider gutt Chancen, ma et sollt beim 1:1 bleiwen.

FC Burnley - Aston Villa 1:2

0:1 Wesley (27'), 0:2 Grealish (41'), 1:2 Wood (80')

No 10 Minutten huet et am Gol vu Burnley gerabbelt, ma de Gol sollt no laangen Diskussiounen an nom agräife vum VAR net zielen. An der 27. Minutt war no enger flotter Aktioun an engem zweefachem Duebelpass de Brasilianer Wesley, deen den 1:0 fir d'Visiteure markéiert huet. Kuerz virun der Hallschent huet de Grealish de Score op 2:0 eropgeschrauft. No der Paus huet sech d'Lokalekipp eng sëlleg Corneren erausgespillt, awer et sollt kee Gol draus falen. An der 80. Minutt sollt de Wood dann awer nach de Uschlossgol fir Burnley schéissen. Den Ausgläich sollt trotz 9 Minutten Nospillzäit awer net méi falen, soudass Burnley doheem mat 1:2 géint Aston Villa de Kierzeren zitt.

FC Southampton - Tottenham Hotspur (16h00)

FC Watford - Wolverhampton Wanderes (16h00)

Newcastle United - Leicester City (16h00)

Manchester City - FC Everton (18h30)

Norwich City - Crystal Palace (18h30)

West Ham United - AFC Bournemouth (18h30)

FC Arsenal - Manchester United (21h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League