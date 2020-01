Aus Lëtzebuerger Siicht war nieft der Sparta Bartreng nach eng Ekipp vun der Etzella Ettelbréck an der Kategorie U12-Jongen ageschriwwen.

Scho fir d'néngte Kéier gouf zu Bartreng virun de Feierdeeg den Xmas Cup organiséiert. En international gutt besichte Jugendturnéier fir U12- an U14-Jonge respektiv -Meedercher.

Aus Lëtzebuerger Siicht war nieft der Sparta Bartreng nach eng Ekipp vun der Etzella Ettelbréck an der Kategorie U12-Jongen ageschriwwen.

Do wou déi Meescht am Shoppingféiwer sinn, deplacéiere sech Ekippen aus Däitschland, der Belsch a Frankräich gären op Bartreng fir mat hire Spiller e puer flott Momenter ze verbréngen.

Natierlech sinn all d'Spiller frou, wa se um Enn mat enger Coupe dierfen heemgoen. Ma am Virdergrond steet fir déi meescht Traineren awer d’Astudéiere vu Systemer a feste Ritualer.

An der Finall huet sech d’U14 vum Christophe Flammang misse kloer géint Karlsruhe geschloe ginn, an och fir d’ U12 war den Niveau nach e Krack ze héich. D'Haaptzil bei dësem Turnéier war awer net d'Victoire, vill méi soll duerch esou Evenementer den Zesummenhalt an der Ekipp méi grouss ginn an déi jonk Nowuessspiller solle weider Erfarunge sammelen.

Den Xmas Cup huet seng Plaz am Kalenner vun der Sparta Bartreng sécher an enger 10. Editioun dierft deemno näischt am Wee stoen.