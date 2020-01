E Mëttwoch den Owend stoung zu Madonna di Campiglio de Slalom vun de Männer um Programm.

D'Favoritten op d'Victoire waren déi éischt, déi e Mëttwoch un den Depart gaange sinn. Am éischten Duerchgang war et de Schwäizer Daniel Yule, deen am séierste biergof komm ass, dat mat 47 Sekonnen a 56 Honnertstel. Domat ass hie mat enger Avance vun 19 Honnertstel op den Norweger Henrik Kristoffersen an den zweeten Duerchgang gaangen. Den Andre Myhrer aus Schweden louch nom 1. Laf op der 3. Plaz. De Fransous Clément Noël, deen de leschte Slalom zu Zagreb gewanne konnt, hat ee gréissere Feeler agebaut a sengem Laf an hat esou schonns ee Réckstand vun 80 Honnertstel.

Am 2. Laf ass de Gewënner vun dëser Course, den Daniel Yule nëmmen déi 7.-beschten Zäit gefuer, ma dëst ass awer duergaangen a kënnt um Enn op eng Zäit vun enger Minutt, 35 Sekonnen a 60 Honnertstel. De Norweger Henrik Kristoffersen bleift och nom 2. Duerchgang op der 2. Plaz, dat mat engem Retard vu 15 Honnertstel op de Yule. d'Iwwerraschung war de Fransous Clément Noël, deen nom éischten Duerchgang op eng 8. Plaz komm ass. Am 2. Duerchgang ass et besser gaangen a konnt sech mat der 3. Plaz eng Positioun um Podium sécheren, dat mat engem Retard vu 25 Honnertstel op déi 1. Plaz.