An der Nuecht op e Méindeg waren an de Playoffs vun der NFL déi zwou lescht Partië vun der Divisional Round.

An der éischter Partie konnte sech d‘Kansas City Chiefs mat 51:31 géint d‘Houston Texans duerchsetzen, dat nodeems si 0:24 hanne waren. Méi spéit konnten dunn nach d'Green Bay Packers mat 28:23 géint d'Seattle Seahawks gewannen.

Domat sinn elo nach 4 Ekippen an der Course ëm de Super Bowl: Tennessee Titans a Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers a Green Bay Packers.

Houston Texans vs Kansas City Chiefs

Houston Texans erwësche perfekte Start D‘Houston Texans hätte kaum besser an de Match kënne starten. An hirem éiscjten Drive ass hinnen nämlech direkt en Touchdown gelongen. De Quarterback Deshaun Watson huet eng Pass op de Kenny Stills gespillt fir e 54-Yard-Touchdown.

Domat war et awer net gedoen. Am uschléissenden Drive waren nämlech d‘Chiefs drun an déi hu misse punten. D‘Special Team vun den Texans konnt de Punt awer blocken an de Ball an d‘Endzon droen. Et stoung also schonns 14:0.

Hinne sollt awer nach e weideren Touchdown geléngen, esou wéi ee Field Goal, esou dass et 24:0 stoung.

D’Chiefs stelle Match an 3 Minutten an 23 Sekonnen op d‘Kopp

D‘Kansas City Chiefs mat hirem Quarterback Patrick Mahomes däerf een awer ni ofschreiwen. An nëmmen 3 Minutten an 23 Sekonnen hu si et nämlech fäerdegbruecht, fir ganzer 3 Touchdowns ze maachen an esou op 21:24 ze verkierzen.

D‘Texans ware komplett geschockt an d‘Chiefs hunn esouguer virun der Paus nach een Touchdown gescored a si mat enger 28:24-Féierung an d‘Paus gaangen, dat nodeems si 24 Punkten hanne waren.

Mahomes, Kelce a Williams loossen den Texans keng Chance

D‘Offense vun den Chiefs war definitiv um Rullen an och an der zweeter Hallschent hu si de Géigner weider dominéiert. D‘Texans haten absolut keng Chance méi. 6 Drives hannertenee konnten d‘Chiefs am Ganzen een Touchdown realiséieren. De Mahomes huet 5 Touchdown-Passe geheit, den Tight End Travis Kelce kënnt op 3 Receiving-Touchdowns an den Damien Williams kënnt op 2 Rushing- an 1 Receiving-Touchdown. Um Enn gewannen d‘Kansas City Chiefs souverän mat 51:31, deemno ass den Chiefs nom 0:24 een 51:7-Laf gelongen.

Am AFC Championship Game kréie si elo also Besuch vun der Iwwerraschungsekipp, den Tennessee Titans.

Seattle Seahawks vs Green Bay Packers

Packers dominéieren déi éischt Hallschent D‘Green Bay Packers an hire Star-Quarterback Aaron Rodgers hunn déi éischt Hallschent komplett dominéiert. Direkt am éischten Drive ass der Ekipp vu Green Bay een Touchdown gelongen. Am weidere Verlaf ass et der Defense vun de Packers ëmmer nees gelongen, fir Russell Wilson a Co. ze stoppen. De Running Back Aaron Jones vun de Packers ass dunn och nach fir zwee weider Touchdowns gelaf. De Seahawks ass iwwerdeems an den éischten zwee Véierel nëmmen ee Field Goal gelongen, esou dass et an der Paus 21:3 fir Green Bay stoung.

Wilson a Lynch hale Seahawks am Match

No der Paus koum direkt ee Liewenszeeche vun de Seahawks. An hirem éischten Drive nom Säitewiessel konnte si nämlech een Touchdown realiséieren. No e puer gudde Passe vum Wilson op Lockett a Metcalf an engem gudde Laf vum Wilson konnt de Marshawn Lynch de Ball an d‘Endzon droen an op 10:21 verkierzen.

Packers onbeandrockt a kontere mat Touchdown

D‘Ekipp aus dem US-Bundesstaat Wisconsin huet sech vum Touchdown vun de Seahawks iwwerhaapt net aus der Rou brénge gelooss, am Géigendeel, d‘Packers-Offense huet eng staark Reaktioun gewisen. No enger gudder Pass vum Rodgers op den Jimmy Graham huet de Rodgers och nach den Davante Adams fonnt fir e 40-Yard-Touchdown. Dat war dem Star-Wide-Receiver säin zweeten Touchdown am Match.

Russell Wilson, eng One-Man-Show

De Russell Wilson wollt sech nach laang net geschloe ginn an huet alles dru gesat, fir de Réckstand net ze verkierzen. De Quarterback vun de Seahawks war awer dacks op sech eleng gestallt, ma hien huet nawell ëmmer nees eng Solutioun fonnt. Hien ass vill selwer gelaf, huet Spillzich laang um Liewe gehalen, dass d‘Receivere sech konnte fräilafen an huet schlussendlech säi beschte Receiver, den Tyler Lockett an der Endzon fonnt, nodeems hien an dësem Drive bei all eenzelem Spillzuch praktesch alles eleng huet misse maachen.

Et gouf nach eemol richteg spannend

D‘Seahawks konnten nämlech och an hirem 3. Drive an der zweeter Hallschent scoren, dat nodeems d‘Defense vu Seattle d‘Offensiv vun de Packers mat engem 3-and-out vum Terrain schécke konnt. Schlussendlech war et de Marshawn Lynch, deen de Ball an d‘Emdzon gedroen huet. D‘2-Point-Conversion war net erfollegräich an esou stoung et nëmmen nach 23:28.

An der Schlussphas huet d‘Ugrëffsrecht nach e puer Mol gewiesselt, ma et sollt de Seahawks net méi geléngen, déi lescht 5 Punkten nach opzehuelen, esou dass d‘Green Bay Packers mat 28:23 gewannen an am NFC Championship elo géint d‘San Francisco 49ers untrieden. De Gewënner spillt dann den 3. Februar am Super Bowl zu Miami.