De Chris Philipps hofft beim SK Lommel nees op eng besser Zukunft.

De 25 Joer ale Futtball-Profi huet schwéier Méint zu Warschau bei Legia a Polen hannert sech. Zanter genee 10 Deeg ass den 51-fache Lëtzebuerger Nationalspiller elo beim Veräin aus der zweeter Divisioun an der Belsch.

Chris Philipps bei Lommel/Reportage Franky Hippert

Déi éischt Saison bei Legia war nach topp, dat mam Championstitel an der Victoire an der Coupe. Duerno koume Blessuren an de Chris Philipps krut och d'Konsequenze vun den Divergenzen tëscht sportlecher Leedung a Veräinsresponsabelen ze spieren. Zanter dem 3. Januar ass et elo vun Osteuropa nees zeréck an eis Breedegraden op Lommel an d'Belsch gaangen.

"Ech si ganz gutt vun der Ekipp a vun de Leit opgeholl ginn. D'sportlech Qualitéit vun der Ekipp stëmmt och.", betount de Chris Philipps.

De Chris Philipps, deen zu Metz forméiert gouf, war och scho bei engem Veräin an der Ukrain gehandelt ginn. Hannert de Kulisse war awer och scho vum Club aus der zweeter Divisioun an der Belsch ze héieren.

"Den éischte Kontakt hate mer am November. De Veräin huet mir gewisen, datt si wéilten op mech setzen.", erzielt de Lëtzebuerger.

E Samschdeg hat Lommel 1:2 bei Westerlo verluer. Do war den zentrale Mëttelfeldspiller awer net mat dobäi, well hie sech an engem Frëndschaftsmatch blesséiert hat.

Deen nächste Match huet Lommel elo e Freideg géint Lokeren. Ob et bis dohin nees geet, weess de 25 Joer ale Lëtzebuerger nach net. Den 2. Februar gëtt dann en interessante Rendezvous fir de Philipps, wann hien doheem mat Lommel op Virton trëfft, wou mat Moris, Turpel, Joachim a Malget jo och meeschtens 4 vu senge Kolleegen aus der Nationalekipp am Kader sinn.