En Dënschdeg den Owend war zu Flachau am Schi Alpin de Slalom bei den Dammen.

Déi grouss Favoritinnen op d'Victoire sinn nees mat als Éischt un den Depart gaangen am 1. Duerchgang. Mat der Startnummer 2 war et d'Petra Vlhová, déi ee richteg gudde Laf realiséiere konnt. D'Slowakin huet virun allem am géien Deel hiert ganzt Kënne gewisen an ass mat 53 Sekonnen an 32 Honnertstel eng richteg gutt Zäit gefuer. Kuerz drop koum d'Mikalea Shiffrin un d'Rei. Déi dräifach Flachau-Gewënnerin hat am ieweschten Deel hir Problemer a konnt och am weidere Verlaf net un d'Zäit vum Vlhová erukommen, esou dass si ënnen ee Retard vu 60 Honnertstel hat. Nom 1. Duerchgang louch d'Katharina Liensberger aus Éisträich op der 3. Plaz mat engem Réckstand vu 65 Honnertstel.

Am zweete Laf huet sech nach esou munches gedoen. Do war et nämlech d'Anna Swenn-Larsson aus Schweden, déi nach bis op déi zweete Plaz no vir gefuer ass. Et war esouguer nach bal duergaangen. fir ze gewannen. Um Enn gewënnt d'Petra Vlhová nawell mat 10 Honnertstel Avance op d'Schwedin. D'Mikaela Shiffrin aus den USA kënnt op déi 3. Plaz mat engem Retard vun 43 Honnertstel.