Fir Kanner ënner 12 Joer ass et am Schottesche Futtball verbueden, fir um Training ze käppen. Mat dëser Mesure wëll ee géint Demenzkrankheet virgoen.

Schonn an den nächste Woche soll dës Reegelung duerchgesat ginn, schreift déi brittesch BBC. Domadder géif déi schottesch Federatioun als éischte Verband an Europa op de selwechte Wee goen, wéi d'Federatioun an den USA schonn zanter knapp 5 Joer.

Eng Etüd vun der Uni Glasgow huet erginn, datt de Risiko, fir un Demenz z'erkranken, bei fréiere Futtballer dräi bis dräianenhallef Mol esou héich ass, wéi bei net Futtballer.

Vill gëtt nach iwwert den Alter diskutéiert, bis wouhin dës Mesure gräift. Et wier net kloer, ob et komplett sécher wier fir d'Gehier vun engem 13 Joer jonke Kand, fir de Ball mam Kapp ze spillen. Awer hei feelen am Moment einfach d'Recherche an Daten, fir dëst genau kënnen ze definéieren.