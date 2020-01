An zwee Sätz huet d'Lëtzebuergerin géint hir schwedesch Géignerin de Kierzere gezunn.

Johanna Larsson, aktuell Nummer 213 op der Welt, war der Lëtzebuerger Nummer 1 an aktuell Nummer 140 op der Welt däitlech iwwerleeën. An zwee Sätz, dat mat 6:2 a 6:3, huet d'Larsson sech am zweeten Tour vun der Qualifikatioun bei den Australien Open géint d'Mandy Minella duerchsetzen.

Bis ewell hu béid Damme 6 Mol géint gespillt an d'Larsson konnt sech dëse Freideg fir déi 4. Kéier géint d'Minella duerchsetzen.