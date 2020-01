E Freideg den Owend huet fir de Kont vum 18. Spilldag Schalke mat 2:0 géint d'Borussia vu Mönchengladbach gewonnen.

An der Däitscher Futtball-Bundesliga huet e Freideg den Owend mat der Partie Schalke géint Borussia Mönchengladbach d'Réckronn ugefaangen. Um Enn gouf et no engem intensive Match eng verdéngte Victoire fir d'Lokalekipp. D'Goler hunn de Serdar an der 48. Minutt an de Gregoritsch an der 58. Minutt geschoss. An der Tabell huet Schalke elo nëmmen nach zwee Punkte Retard op den Tabellenzweete Gladbach.

Schalke war déi 90 Minutten iwwer déi méi staark Ekipp. D'Spiller vum David Wagner hu sech déi besser Chancen erausgespillt, ware méi séier an hunn am Géigesaz zu Gladbach manner Feeler gemaach. No den éischte 45 Minutte konnten d'Gäscht frou sinn, datt si de Sommer am Gol haten an et nach 0:0 stoung. An der zweeter Hallschent huet Schalke dunn awer fir d'Decisioun gesuergt, do konnt och de Kipper vu Gladbach näischt maachen. An der 48. Minutt huet de Serdar seng Faarwe mat 1:0 a Féierung bruecht. No engem Pass vum Gregoritsch an de Gladbacher Zentrum, hat de Serdar vill Plaz, konnt sech de Ball an aller Rou prett leeën an huet vun der Strofraumgrenz dat ronnt Lieder souverän an de rietsen Eck geluecht. 10 Minutte méi spéit huet et nees am Gol vun de Gäscht gerabbelt. No engem schéine Konter huet de Gregoritsch, deen an der Wanterpaus vun Augsburg ausgeléint gouf, säin éischte Gol fir d'Lokalekipp geschoss.

Um Enn ass et eng verdéngten 2:0-Victoire fir Schalke. Gladbach hat net vill entgéint ze setzen an hat grouss Problemer, fir hannen erauszekommen a mam séiere Spill vun der Lokalekipp matzehalen.