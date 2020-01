Mat der Hëllef vun engem lokale Schiclub si wärend 2 Deeg am tirolter Pitztal Competitioune gefuer ginn.

Och dëst Joer huet d'Lëtzebuerger Schifederatioun nees ee Lëtzebuerger Championnat am Snowboard organiséiert. An zwou Disziplinne sinn an hire jeeweilegen Kategorien 20 Männer a 7 Fraen aus dem Lëtzebuerger Snowboardclub géinteneen ugetrueden.

Am Boardercross bei den Häre war et de Ben Kaiser, deen déi éischt Plaz um Podium gemaach huet. De Guy Michels an de Raphael Gindt hunn de Podium komplettéiert. Bei den Dammen huet d'Billie Arendt déi éischt Plaz gemaach. D'Anna Krieps an d'Gina Kips hu sech Sëlwer a Bronz geséchert.

Am Parallel-Slalom hu sech de Guy Michels bei den Hären an d'Gina Kips bei den Dammen duerchgesat. Den Tom Thillen an de Jerry Anen sinn Zweete respektiv Drëtte ginn. Bei den Damme stougen nach d'Jyl Kayser an d'Anna Krieps nach um Podium.