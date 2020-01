An der Coque huet sech den Celtic-Athlet iwwer 3.000 Meter virum Gil Weicherdeng behaapt, deen eng nei Junior-Beschtleeschtung opgestallt huet.

An der Coque war um Samschdeg de Mëtteg een interregionale Liichtathleetik-Rendez-Vous. 5 Verbänn aus der Groussregioun hu matgemaach bei dëser Competitioun.

Um Pabeier gesäit esou een interregionaalt Championnat, bei deem sech Athleten aus verschiddene Verbänn aus der Groussregioun moosse kënnen, attraktiv aus. De Pabeier an d'Realitéit sinn awer dacks 2 verschidde Saachen, a Wierder ausgedréckt, d'Interessi huet sech a Grenze gehalen.

Mat de Sprintdisziplinne konnt ee sech nach, souwuel aus quantitativer wéi och aus qualitativer Siicht gesinn, befrënnen.

An aneren Disziplinnen, wéi am Wäitsprong an op den 3.000 Meter bei den Hären, ware just 2 Athleten am Asaz.

De Gil Weicherdeng huet mat der Hëllef vu sengem Klubkolleg, dem Bob Bertemes, op den 3.000 Meter gewisen, dass och zu 2 eng Performance ze realiséieren ass. De jonke Celtic-Athlet huet eng nei Junior-Beschtleeschtung opgestallt.

Aner Athleten, wéi Bidaine, Delgado oder bei den Dammen, Arendt, Koffi, Marx, Bruls a Bauer hu sech net schlecht aus der Affär gezunn. An enger Woch stinn déi national Meeschterschaften um Programm.