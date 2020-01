E Sonndeg huet d'FLTri den Aquathlon an der Coque ausgedroen. Besonnesch bei den Damme war den Niveau nach ee Krack méi héich wéi d'lescht Joer.

Et huet sech ronderëm geschwat, dass d'Coque, kombinéiert mat enger gudder Organisatioun, eng optimal Plaz ass, fir en Aquathlon duerchzezéien. Besonnesch bei den Damme war de Niveau nach e gudde Krack méi héich wéi d'lescht Joer Mam Eva Daniels huet d'Triathlonfederatioun eng Spezialistin an dëser Disziplin, fir déi den Aquathlon och e gudde Formtest war.

D'Eva Daniels war scho Vizeweltmeeschterin bei de Juniorinnen. E Sonndeg ass et awer mat enger 9. Plaz an der Finall net esou gutt gelaf. Mä den Titel vun der Championne huet déi jonk Athletin trotzdeem mat Heem geholl. D'Iwwerraschung koum iwwerdeems vum Mara Kromabach. Déi 13 Joer jonk Athletin hat d'Qualifikatioun fir d'Finall bei de Seniorinne gepackt. Viru kuerzem hat des jonk Sportlerin en neie Rekord an der Liichtathletik op den 3.000 Meter opgestallt.

Bei den Häre waren eis bescht Triathleten net um Depart. Si reesen duerch d'Welt fir d'Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller am Summer z'erreechen.

Den Aquathlon ass och bei Kanner beléift. Munch ee vun den Eltere géif sech freeën, wann hir Kanner moies d'Schong esou schnell ukréichen, wéi beim Wiessel vum Schwammen op d'Lafen am Aquathlon.

Schreiwes vun der FLTri

Chez les femmes victoire de l'inscrite de dernière minute Jeanne Lehair (championne du monde universitaire de triathlon) devant Katharina Möller (11ème du championnat du monde junior 2019), la 3ème place revient à Hannah Steigmaier. Côté Luxembourgeoise bonne surprise de la jeune Mara Krombach qui intègre la finale et obtient une prometteuse 12ème place.

Eva Daniëls termine 10ème ce qui est normale au vue de ses objectifs de la saison qui auront lieu en juillet et aout.



Championnat national aquathlon élite:

1) Eva Daniëls

2) Mara Krombach

3) Gwen Nothum Chez les hommes, Arnaud Des Boscs l'emporte pour le 2ème année consécutive devant l'allemands Jan Diener et le junior français Titouan Bernot.

Chez les luxembourgeois la surprise du jour vient du junior du Trilux Luca Cambrésy qui termine 11ème de la finale et devient champion national devant les jeunes athlètes du tri speed Aurélien Carré et David Lang.