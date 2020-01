Mat hirer Partnerin Anett Kontaveit huet d'Lëtzebuerger Nummer 1 e Samschdeg de Moien an der 2. Ronn vum Dubbel bei den Australian Open verluer.

Fir d'Mandy Minella sinn d'Australian Open 2020 eriwwer.

D'Lëtzebuergerin ass e Samschdeg de Moien an der 2. Ronn vum Dubbel mat hirer estescher Partnerin Anett Kontaveit an 2 Sätz mat zweemol 4:6 géint deen op Nummer 13 gesate russesch/amerikaneschen-Duo Veronika Kudermetova an Alison Riske verluer.