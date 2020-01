Iwwerdeems spillen Southampton an Tottenham am FA Cup gläich a Florenz a Genua deele sech mat engem 0:0 d'Punkten.

FA Cup



FC Southampton - Tottenham 1:1

0:1 Son (58'), 1:1 Boufal (87')

Bal eng Stonn huet et gedauert bis den éischte Gol am Match tëscht den zwou Premier-League-Ekippe gefall ass. De Son war et, deen e schéint Zesummespill mat engem Schoss an de rietsen Eck ofschléissen an den 1:0 schéisse konnt. Dem Gaascht sollt et awer net geléngen dës Féierung iwwert d'Zäit ze bréngen. An dder 87. Minutt war et de Boufal, deen de Gol zum 1:1 Ausgläich geschoss huet. Duerch den 1:1 wäert réischt am Réckmatch feststoe, wien et an déi nächst Ronn vum FA Cup packt.

Hull City - FC Chelsea 1:2

0:1 Batshuayi (6'), 0:2 Tomori (64'), 1:2 Grosicki (78')

Serie A

Florenz - Genua 0:0

La Liga

Valencia - FC Barcelona 2:0

1:0 Alba (48'), 2:0 Gomez (77')



No enger Hallschent ouni Goler huet den Alba den éischte Gol vum Match kuerz nom Säitewiessel geschoss. Dat awer an de falsche Gol, sou dass Valencia no 48 Minutten a Féierung gaangen ass. Duerno ass et dem aktuellen Tabelleleader net gelongen de Réckstand opzehuelen. An der 77. Minutt war et nämlech d'Lokalekipp, déi duerch de Gomez op 2:0 erhéije konnt. Zum Schluss geléngt dem FC Valencia d'Iwwerraschung a stellt dem FC Barcelona am Duell ëm de Meeschtertitel e Been.

