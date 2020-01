An der Nuecht op e Méindeg ass zu Miami a Florida de Super Bowl. Spilleresch gesi kéint et dëst d'Joer ganz interessant ginn.

Den Dag vum Super Bowl kucke souguer Leit, déi sech soss net onbedéngt fir den American Football interesséieren, d'Finall tëscht Kansas City a San Francisco.

Wann d'Kansas City Chiefs an d'San Francisco 49er allebéid ee relativ gudden Dag erwëschen, da kann et ee spektakulären a schéine Match ginn.

Den RTL-Football-Expert Paul Zahlen: "D'Offense vu Kansas City ass eppes Spektakuläres, si kënnen immens vill lafen, mä awer och iwwer Passe richteg gutt sinn. Wann et d'Chiefs packen, de Laf vun de 49ers ze stoppen, dann hu se eng gutt Chance ze wannen. Am anere Fall maachen d'49ers dat wat se déi lescht Matcher gemaach hunn an iwwerlafen de Géigner."

Villes hänkt natierlech och nees vun de Quarterbacken of. De Patrick Mahomes ass e bësse méi onberechenbar, den d'Jimmy Garropolo vu San Fransisco vläicht méi liicht anzeschätzen.

De Paul Zahlen: "Hien ass eng Aart Tom Brady, war och laang deem säin Ersatz. De Mahomes ass méi de Knëschler, deen och a méi komplizéierte Situatiounen een Auswee fënnt an aus dem Laf eng gutt Pass ka geheien. Déi Zwee sinn an der Aart a Weis wéi se spille scho richteg gutt."

Fir Kansas City ass et déi éischt Super-Bowl-Participatioun zanter 50 Joer. Bei den 49ers läit déi lescht Finall eréischt 7 Joer zeréck an och mat am Ganze scho 5 Titelen zielt een zu deene beschten a bekanntste Clibb an der NFL.

De Super Bowl ass an der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg um 00.30 Auer Lëtzebuerger Zäit.

Dëst d'Joer trieden iwweregens an der Halbzeitshow zu Miami d'Jennifer Lopez an d'Shakira op.