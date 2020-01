Genee ewéi am Koalitiounsaccord annoncéiert, sinn eng Rei Reformen ugepaakt ginn a virun allem sollen déi existent Strukture gestäerkt a verbessert ginn.

Den Dan Kersch ass zanter Dezember 2018 Sportminister. De Vize-Premier huet déi lescht Méint genotzt, fir Kontakter ze knäppen a sech en Iwwerbléck am Milieu ze verschafen. En Dënschdeg hat den Dan Kersch all d'Acteuren aus dem Sport op en Neijoerschpatt invitéiert, fir hinne seng grouss Linne fir d'Zukunft ze presentéieren.

Ronn 70 Acteuren, dorënner och all d'Federatiounen aus dem Sport, waren an d'Coque agelueden. Wuel huet den Dan Kersch an deem leschte Joer vill bilateral Gespréicher an am ganze 34 offiziell Reunioune mat de Verbänn gefouert, trotzdeem huet de Sportminister en Dënschdeg den Owend nach emol vun der Geleeënheet profitéiert, fir déi grouss Linne fir d'Zukunft ze presentéieren. Genee ewéi am Koalitiounsaccord annoncéiert, sinn eng Rei Reformen ugepaakt ginn a virun allem sollen déi existent Strukture gestäerkt a verbessert ginn. An alles dat kascht Suen.

Et ginn eng Rëtsch strukturell Problemer, déi sollen ugepaakt ginn. An dat ass bei esou villen Acteuren, déi am Grand-Duché an der Welt vum Sport co-existéieren, net ëmmer sou einfach. Dofir ass virun allem eng verbessert Kommunikatioun néideg.

Den Dan Kersch gëtt de Wee vir, mee et dierf een trotzdeem net vergiessen, dass op deem eréischt e puer Schrëtt gemaach sinn. Eng Restrukturatioun brauch Zäit, Suen an Ënnerstëtzung.

Wichteg war en Donneschdeg, dass an enger entspaanter Ambiance weider diskutéiert gouf. An d'Invitéë ware sech all eens, et hofft ee wéi an der Competitioun op positiv Resultater.