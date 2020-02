D'Lëtzebuergerin war e Freideg den Owend mat den XCYDE Angels Nördlingen géint TK Hannover am Asaz. D'Heemekipp konnt sech däitlech mat 82:89 behaapten.

Beim Toppmatch an der 1. Basket-Bundesliga bei den Dammen tëscht Nördlingen an Hannover wosst d'Magaly Meynadier mat enger gudder Leeschtung ze iwwerzeegen. Mat der däitlecher Victoire vun der Heemekipp konnt een d'Tabelleplaz 3 zementéieren. D'Lëtzebuerger Nationalspillerin war ronn 27 Minutten am Asaz an huet dobäi 8 Punkte markéiert, 4 Assiste geleescht an 3 Steals realiséiert.