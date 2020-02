Zu Willingen an Däitschland wënnt de Stephan Leyhe säin éischt Sprangen virum Marius Lindvik an dem Kamil Stoch.

Zu Willingen an Däitschland geléngt dem däitschen Stephan Leyhe seng éischt Victoire zu Willingen an Däitschland mat 266,4 Punkten. Op d'Plaz zwee koum de Norweger Marius Lindvik mat 262,4 Punkten virum Pol Kamil Stoch (254,6 Punkten). De Stefan Kraft, éischten am Gesamt-weltcup, koum op déi 4. Plaz.