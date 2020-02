An der däitscher Bundesliga gëtt de Match tëscht Borussia Mönchengladbach an dem 1. FC Köln net gespillt.

❗ +++ DERBY ABGESAGT +++ ❗



Das für den heutigen Sonntag angesetzte Bundesligaspiel des #effzeh bei Borussia Mönchengladbach ist wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt worden. Eine sichere Abreise der Fans könnte nicht gewährleistet werden. Die Tickets bleiben gültig.#BMGKOE pic.twitter.com/yAo11x9BhO — 1. FC Köln (@fckoeln) February 9, 2020

Och an der Belsch an an Holland ginn d'Matcher aus der ieweschter Divisioun, respektiv aus der 1. Divisioun net ugepaff dëse Sonndeg.