E Sonndeg war et am Häre Basket d'Suite vum 1. Spilldag am Playoff wéi och am Playdown. Bei den Dammen huet d'Etzella am Playoff dem T71 keng Chance gelooss.

Hären-Basket

Playoff

Etzella Ettelbréck - Racing 93:68 (54:38)

Etzella Ettelbréck klappt de Racing Um 1. Spilldag vum Playoff am Hären-Basket ka sech d'Etzella souverän mat 93:68 géint de Stater Racing behaapten.

De Stater Racing ass sportlech relativ gutt an de Match komm, ma hiren Amerikaner Scott Morton gouf vum Trainer no 4 Minutten op Bänk gesat, dat well hie bis dohi schonns ganzer 4 perséinlech Feeler op sech gepaff krut. Ma dëst sollt der Leeschtung awer keen Ofbroch doen. Béid Ekippen hunn e immens flotten a séiere Basket am 1. Quarter gespillt. Am 2. Véierel konnte d'Gäscht net méi grad sou mathalen, a virun allem am Rebound war d'Lokalekipp dem Stater Racing e Schratt iwwerleeën. Ettelbréck huet de Match lues awer sécher dominéiert, sou dass si mat engem Virsprong vu 16 Punkten (54:38) an d'Paus gaange sinn.

An der 2. Hallschent war de Racing wuel beméit, ma de Retard op d'Lokalekipp sollt net wierklech méi kleng ginn. Den Amerikaner vun der Etzella Lee Harrell huet eng fantastesch Leeschtung gewisen, an ganzer 46 Punkten markéiert. Sou huet d'Etzella weiderhin de Ball lafen gelooss, an de Match um Enn verdéngt mat 93:68 gewonnen.

Playdown

AS Zolwer - Arantia Fiels 90:84 (48:46)

D'Spectateuren hunn eng immens spannend Partie gesinn, bei där sech béid Ekippen näischt geschenkt hunn. D'Lokalekipp huet den 1. Véierel wuel däitlech mat 27:16 gewonnen, ma d'Fiels huet am 2. Quarter zeréck geschloen an dëse mat 30:31 gewonnen, sou dass et mat 48:46 an d'Paus gaangen ass.Et ass bis zum Schluss spannend bliwwen, ma hat d'Lokalekipp d'Iwwerhand behalen. D'Lokalekipp wënnt mat 90:84 géint d'Fiels.

Dammen-Basket

Playoff

Etzella Ettelbréck - T71 Diddeleng 77:58 (43:31)

De Gaascht vu Diddeleng konnt an den éischte Minutten de Match nach relativ ausgeglach gestalten, éier d'Etzella ëmmer besser un d'rulle komm ass. Sou stoung et nom 1. Véierel 29.14 fir d'Lokalekipp. Am 2. Quarter kruten sech Damme vun Diddeleng um Rimm gerappt, a stounge virun allem an der Defense vill besser wéi nach am 1. Véierel. Mat engem Retard vu 12 Punkten (31:43) ass den T71 an d'Paus gaangen. Och no der Paus war géint eng staark Ettelbrécker Ekipp fir den T71 näischt ze radetten, sou dass et no 40. Minutten eng souverän Victoire fir Dammen aus den Däichwise gëtt.

Playdown

