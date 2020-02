De Lëtzebuerger Triahtlet ass beim Santos PATCO Sprint Triathlon a Brasilien op eng gutt 6. Plaz komm.

Fir de Bob Haller geet et dreem sech an deenen nächste Competitiounen eng Réi gutt Resultater ze erkämpfen, fir seng Chancen op d’Olympesch Summerspiller zu Tokyo oprecht ze erhalen.

De Sportler vum X3M Miersch kennt a Brasilien op eng ganz staark 6. Plaz. Hien huet eng ganz gutt Leeschtung gewisen, an ass souwuel aus dem Waasser wéi och no der Vëlosstreck aus 1. op de Parcours gaangen. Um Enn vun der Course konnt hien dem Tempo vun deenen aneren awer net méi matgoen, sou dass dono eng 6. Plaz zu Buch steet.

Resultat

1. Manoel Messias BRA

2. Luciano Taccone ARG

3. Miguel Hidalgo BRA

4. Willy Kaué BRA

5. Ayan Beisenbayev KAZ

6. Bob Haller

Weider Coursë fir de Bob Haller sinn zu Puerto Cortes a Honduras wéi och zu Hawanna a Kuba geplangt.