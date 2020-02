E Freideg den Owend war den Optakt vum 2. Spilldag am Titelgrupp. Walfer huet de Champion Gréngewald mat 73:51 geklappt an ass elo Leader.

Am Dammen-Basket stoungen e Freideg den Owend zwou Partië vum 2. Spilldag am Titelgrupp um Programm. An der Spëtzepartie stounge sech de Champion Gréngewald an d'Résidence Walfer géigeniwwer. Um Enn gouf et eng kloer Victoire fir Walfer. Si hu sech mat 73:51 behaapt a stinn elo un der Spëtzt vun der Tabell, dat Punktgläich mam Champion. An der zweeter Partie vum Owend huet den T71 Diddeleng de Basket Esch mat 78:67 geklappt.

E Samschdeg um 17 Auer spillt dann nach Steesel géint d'Etzella.

Gréngewald - Résidence Walfer 51:73

D'Gäscht waren direkt vill besser an de Match an haten sech an den éischten 10 Minutte schonn e Virsprong vu 15 Punkten erausgespillt. Bis d'Paus konnt de Gréngewald de Réckstand nëmme minimal verkierzen, sou datt Walfer mat 42:28 a Féierung loung. Am drëtte Véierel huet d'Ekipp vum Amadeo Dias de Virsprong weider ausgebaut an esou ass et beim Tëschestand vun 62:39 an déi lescht 10 Minutte gaangen. D'Résidence huet sech d'Victoire do net méi huele gelooss an huet sech um Enn verdéngt mat 73:51 duerchgesat.

T71 Diddeleng - Basket Esch 78:67

No engem ausgeglachenen éischte Véierel (12:13) huet den T71 Diddeleng sech bis d'Paus ee Virsprong vun 12 Punkten erausgespillt. Beim Tëschestand vu 35:23 ass et an déi zweet Hallschent gaangen. Hei war dunn de Basket Esch déi besser Ekipp a konnt de Réckstand bis op 2 Punkt verkierzen, sou datt et mat 48:50 aus Siicht vun de Gäscht an déi lescht 10 Minutte gaangen ass. Déi Diddelengerinnen hunn hei nach eng Kéier opgedréint a sech dëse Véierel geséchert, fir de Match um Enn mat 78:67 ze gewannen.