E Sonndeg war zu Diddeleng d’Journée nationale du Basket. Hei geet et virun allem drëms, déi Kleng ëmmer erëm fir de Basketball ze begeeschteren.

Dofir huet d'FLBB op en Neits an Zesummenaarbecht mam T71 Diddeleng dëse fir d'Kanner speziellen Dag organiséiert. Vun de Moien hallwer 10 bis de Mëtteg 4 Auer war am Centre Sportif René Hartmann zu Diddeleng eng méi lass. D'Poussinsen, Poussinnen, d'Minien an d'Fillettes waren hei am Asaz.

Deels gouf et Skill Challenges, ma den Haaptfokus louch um 3 géint 3, wou déi verschidden Ekippe géintenee gespillt hunn. Déi ganz Saison iwwer gëtt am normale Modus 5 géint 5 op 2 Kierf gespillt. Haut war dat awer aneschters an do stécht och eng konkret Iddi vun der FLBB hannendrun.

Um nationale Basketdag, deen traditionell den 2. Sonndeg an der Fuesvakanz organiséiert gëtt, geet et virun allem drëms de Kanner Freed um Basket ze vermëttelen, deemno sinn Tournoie wéi dësen immens wichteg.

Fir d'Basket-Federatioun gehéiert d'Jugendaarbecht mat zu de gréissten Erausfuerderungen. Et ass nämlech keng einfach Aufgab fir d'FLBB, fir d'Kanner ëmmer erëm op en Neits fir de Basketball ze begeeschteren. Dofir organiséiert d'Federatioun ënnert anerem d'Journée nationale du Basket.

Den nationale Basketdag ass awer bei wäitem net dat eenzegt, wat fir d'Jugend gemaach gëtt. Esou huet een dëst Joer och schonns eng ganz Rei Evenementer hannert sech.

An der Ouschtervakanz steet dann awer nach dat gréissten Evenement virun der Dier an zwar den FLBB Camp, wou d'Federatioun natierlech mat ville jonken a motivéierte Spiller a Spillerinne rechent.

Haut gouf et dann och fir d'Trainere vill Méiglechkeeten, fir verschiddenste Saachen auszeprobéieren, esou zum Beispill d'Spill op enkem Raum. Fir déi Kleng selwer war et wichteg, den Teamgeescht ze stäerken, mä virun allem Spaass un hirem Sport ze hunn.