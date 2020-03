Bei den Dammen ass e Mëttwoch den Nodrosmatch vum 4. Spilldag an de Play-Offs gespillt ginn.

Punktgläich sinn den T71 Diddeleng an d'Amicale Steesel an dëse Match gaangen, deen dann och deementspriechend spannend ugefaangen huet. An der Ufanksphas ass sech näischt geschénkt ginn, sou dass den éischte Véierel mat 23:23 op en Enn gaangen ass.

Am zweete Véierel ware béid Ekippe weiderhin op Aenhéicht, mat engem knappe Virsprong vu just dräi Punkten fir d'Gäscht vu Steesel ass et mat 45:42 an d'Paus gaangen. Nom drëtte Véierel war et dann d'Lokalekipp, déi mat enger 3-Punkte-Féierung an de leschte Véierel gestart ass.

Zum Schluss war et dann och genau dee Virsprong, deen den Damme vun Diddeleng d'Victoire geséchert huet. Domat setzt sech an engem immens spannende Match den T71 mat 80:77 géint d'Amicale Steesel duerch.