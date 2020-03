Dofir hu sech d'Sportsproffe vum Lycée Belval elo e Programm fir hir Schüler ausgeduecht, dee si doheem ouni Weideres kënnen duerchféieren.

Zanter enger Woch sinn jo lo all d'Schüler vum Fondamental a vum Lycée doheem. Sou lues ass een bei de méi theoretesche Fächer arodéiert. De Sport soll bei der Schoul-doheem awer och net feelen.

Sport a Beweegung am Homeschooling / Reportage F. Hippert

Lo an der éischter Woch hunn d'Sportsproffen vum Lycée Belval hire Schüler nach keng Aufgaben ginn. Dat ännert awer elo.

Gilles Birnbaum: Fir déi nächst 2 Wochen hu mer e Programm ausgeschafft, wou all Schüler dee wëll, kann aktiv ginn. Et ass wichteg, datt d'Schüler verstinn, datt et fir si ass, an net fir de Sportsproff.

D'Sportsproffen vum Lycée Belval hu sech online op Teams getraff, fir e Programm auszeschaffen, dee virun allem praxisorientéiert ass.

Gilles Birnbaum: Et ass ausgeschafft un Hand vun engem Dokument vum franséischen Sportministere am Kader vum Sport doheem.

Et gëtt op jiddwerfalls keng Excuse, näischt ze maachen.

Gilles Birnbaum: Dat sinn eng Rei Übungen déi ee kennt, wéi Pompelen, Kniebeugen, Stabilitéitsübungen, an déi modern Jumping Jacks oder Burpees, a mat Musek kann dat ganz flott sinn.

Wat d'Beweegung bei deene méi klenge Kanner ugeet, ass et wichteg datt de Facteur Spaass och dobäi ass.

Eng Saach ass och an dëser méi schwiereger Zäit evident:

Gilles Birnbaum: Et ass wichteg a Form ze bleiwen, datt all Mënsch all Dag e bëssen a Beweegung bleift, besonnesch elo, wou ee sech fir de Rescht vläicht net esou vill am Dag beweegt.

Besonnesch flott wär et, wann déi soss esou gestressten Elteren, zesummen mat hiren Kanner sech géife beweegen, an e bësse Sport maachen. Wann een d'Méiglechkeet huet, dat am Gaart oder oder soss doheem bei sech, an der frëscher Loft ze maachen, ëm sou besser, esou de Rot vum Sportsproff.