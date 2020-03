Déi Decisioun hu béid Veräiner der FLBB an engem Schreiwes matgedeelt. D'Clibb hu sech enttäuscht gewisen, net an d'Decisioun matagebonne ginn ze sinn.

An et rumouert weider an der Basketwelt. An enger E-mail deelen d'Etzella an d'Musel Pikes der Federatioun mat, datt si net mat der Decisioun vun der FLBB averstane sinn, fir d'Coupefinallen dëst Joer zu Keel ze spillen an dowéinst och net untrieden. D'Veräiner fille sech iwwergaangen.

Schonn den 10. Mäerz hate béid Veräiner matgedeelt, datt si d'Decisioun, fir d'Coupefinall net ze spillen, zu 100 Prozent ënnerstëtzten. Ma dunn hate si scho wësse gedoen, datt béis Veräiner sech géife wënschen, datt en neien Termin mat hinnen ofgeschwat géif ginn.