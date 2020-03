Et rumouert weider ferm an der Lëtzebuerger Basketfederatioun.

No den Decisioune vun en Donneschdeg Owend, wou den FLBB-President Henri Pleimling an engem Video annoncéiert huet, datt déi aktuell Saison gewäert gëtt an dowéinst Steesel a Conter erausfalen, a mat Hesper a Walfer déi zwee éischt aus der Nationale 2 opsteigen, bléist der FLBB en zolitte Wand entgéint. De Samschdeg de Moien hu jo och d'Musel Pikes an d'Etzella annoncéiert, datt si net gewëllt sinn, eng Aart "Coupe-Finall" am Ufank vun nächster Saison zu Keel ze spillen a si géife sech an den Decisiounen iwwergaangen fillen.

Eisen Informatiounen no bléist de raue Wand souguer och am CA vun der Basketfederatioun.

D'Meenungen am Conseil d'Administration vun der FLBB iwwer d'Aart a Weis, wéi Decisiounen aus de leschten Deeg getraff goufen, ginn däitlech auserneen a sinn net onëmstridden.

Déi nächst Reunioun vum CA soll e Méindeg sinn.