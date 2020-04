D'Futtball-Schoul zu Monnerech ass wéinst der Corona-Pandemie zou. Trainéiert gëtt dëser Deeg nawell.

Am nationalen an internationale Futtball rullt de Ball wéinst der Corona-Pandemie aktuell net. Dëst hält d'FLF-Spiller awer net dovunner of, fir doheem ze trainéieren.

Wat si sech do alles esou afalen gelooss hunn, dat huet d'Lëtzebuerger Futtball-Federatioun an engem Video festgehalen.