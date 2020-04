Les clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition auront dorénavant plus de temps pour effectuer leurs demandes de subsides de base et qualité+. Le délai d'introduction, fixé jusqu'à présent au 15 juillet de l'année pour laquelle l'aide est demandée, est reporté au 30 septembre dû à la situation exceptionnelle dans le contexte du Covid-19. Par ricochet, ce report vaut également pour les années à venir. Les demandes pour l'année 2020 pourront être introduites via le portail myguichet.lu dès ce 15 avril. Une circulaire détaillée parviendra aux clubs via les fédérations sportives. Rappelons que pour l'exercice 2019 un montant de quelque 3,5 millions d'euros a été versé aux clubs de sport en question pour assurer notamment un encadrement sportif de qualité des enfants de moins de 16 ans.