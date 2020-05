Den Henri Pleimling ass nach bis September un der Spëtzt vun der Basketfederatioun. Duerno hält hien als President vun der FLBB no 8 Joer op.

An der Schlussphas vu senger Zäit als President vun der FLBB gëtt et aktuell nach eng Kéier richteg vill ze di fir den Henri Pleimling.

Henri Pleimling iwwer Enn bei FLBB / Rep. Jeff Kettenmeyer

Mat der Fro iwwert de Spillmodus am Häre-Championnat fir déi nei Saison ass genuch Aarbecht do. Nom Kongress vum leschte Samschdeg an dem Resultat, datt keng vun den 3 Proposen eng Majoritéit krut, gëtt et dem Henri Pleimling an de Woche bis den nächste Kongress, de 27. Juni mat Sécherheet net langweileg.

"Ech hunn awer domat éierlech gesot kee grousse Problem. Ech sinn éischter erliichtert, datt dat hei elo net an engem Clinch ausernee gaangen ass. Meng Sortie hätt duerchaus kënne versaut ginn an ech wäert elo an de leschte Wochen alles drusetzen, datt dat net wäert de Fall sinn."

Dem Henri Pleimling seng Decisioun, fir als President opzehalen, steet awer schonns eng gutt Zäitche fest.

"Dat stoung schonns virun zwee Joer zu Esch fest. 8 Joer ginn duer, ech muss net de Rekordhalter sinn. Mir krute jo d'lescht Joer en Deel u jonk Leit dobäi an déi mussen dat Rudder lo iwwerhuelen. Ech denken, datt ech mäin Déngscht gemaach hunn."

Fir nom September awer nach am CA vun der FLBB ze bleiwen, kënnt fir den "Nach-President" net a Fro.

"Ech denken, dat ass keng gutt Iddi, fir duerno als fréiere President deenen Neie wëlle Rotschléi ze ginn. Wann awer Hëllef gebraucht gëtt, sinn ech ëmmer do, fir eng Hand mat unzepaken, ech wäert dem Basket net verluer goen."

Ee méiglechen Nofollger fir de Poste vum FLBB-President ass den aktuellen Vize-President Samy Picard.