Am nationale Basket hunn um ausseruerdentleche Kongress d'Veräiner Mëtt Mee nach keng Léisung fir déi nei Saison bei den Häre fonnt.

Wéinstens kann awer zanter leschtem Freiden erëm an den Halen trainéiert ginn. An dofir huet déi national Federatioun Recommandatiounen net nëmme fir d'Clibb, mä och fir hiren eegenen Training, ausgeschafft.

Aktuell trainéiert ee bei der Federatioun nach no de Reegelen, déi fir de Sportlycée ausgeschafft goufen.

Dat neit Konzept vun der FLBB gesäit fir déi zweet Phas vum Deconfinement vir, dass 2 Spiller op engem Kuerf trainéiere kënnen. Passen ass erlaabt, de Mindestofstand vun 2 Meter muss awer agehale ginn. D’Vestiairen an d’Dusche sinn erëm op, mussen awer genee ewéi d’Material reegelméisseg gebotzt ginn. Kierperkontakt a Kompetitioun bleiwe verbueden.

Et sollen och ëmmer erëm Pausen am Training gemaach ginn, fir ze lëften. Jiddereen, dee keng sportlech Aktivitéit an der Hal mécht, muss eng Mask unhunn, dat heescht och de Coach. D'Decisioun, wéini d'Sportshalen opginn, läit bei der Gemeng.

"Mir hunn e Konzept ausgeschafft, dat de Sportsministère nach muss approuvéieren a wat dann och publizéiert gëtt. Et kann een dann och zu zwee op engem Kuerf trainéieren a Passe maachen, mä den Ofstand vun 2 Meter muss weider agehale ginn.", erkläert d'Tessy Hetting, techneschen Direkter bei der FLBB.

En Dënschdeg de Moien huet den Dammennationaltrainer Mariusz Dziurdzia mat 2 Spillerinnen trainéiert, déi allen zwee d’Saison an Amerika verbruecht hunn.

"D'Situatioun an Amerika war ganz anescht ewéi zu Lëtzebuerg. Et gouf net wierklech eescht geholl an et goufe keng Restriktiounen. Bis op eemol alles ganz séier gaangen ass a mir dann och aus enger Vakanz an Amerika direkt hu missen heemkommen.", erzielt d'Julija Vujakovic.

"Ech si schonn um Ufank vun der Kris zeréck op Lëtzebuerg komm, fir manner Risiken anzegoen. Ech hat bis elo keen Zougang zu enger Hal. An et ass flott, rëm ënnert gudde Konditiounen an enger Hal trainéieren ze kënnen.", esou d'Lisa Jablonowski.

D’Lisa Jablonowski huet op der Universitéit vu Virginia hire Bachelor an de Politikwëssenschafte gemaach an d’Julija Vujakovic war an hirem éischte Joer zu Houston am Texas.

Den Training ass sécherlech net optimal. Mee d’FLBB ass frou, senge Spiller a Spillerinnen d’Méiglechkeet kënnen ze ginn, endlech nees an der Hal ze trainéieren. Eenzel Veräiner fänken des Woch och erëm un. En éischte positive Schrëtt deemno.