De 27. Juni fält op engem ausseruerdentleche Kongress d'Decisioun wéi et an der neier Saison am nationale Basket viru geet. Fir ee Spillmodus leien zwou Proposen um Dësch. An enger sinn och d'Damme mat abegraff, sou datt och do de Playoff-Modus géif geännert ginn. Donieft gëtt och eng weider Kéier iwwert d'Reegel vun den Non-Jicl-Spiller ofgestëmmt.

Hei huet den T71 mat 5 anere Clibb eng Propose eraginn, fir d'Zuel vun den auslännesche Spiller an der ieweschter Divisioun op maximal 2 um Terrain ze limitéieren.

Den Dammentrainer vum Gréngewald, Hermann Paar, huet do eng ganz aner Usicht: "Ich finde es schade, dass die Diskussion wieder aufgemacht wird, aber okay wir sind in einem freien Land. Es wäre sehr schade, wenn das beim Damenbereich eintreffen würde, weil das Niveau der Liga nach unten ginge. Ich habe eine sehr junge Mannschaft nächste Saison und es wäre gut, wenn das Niveau hoch bleiben würde, für alle Vereine. Man soll europäisch vorangehen. Für mich wäre die einfachste Lösung: Wir spielen mit 10 EU und zwei Non-EU, dann kann jeder machen wie er will."