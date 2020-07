D'Dammenekipp ass fir den Eurocup 20/21 ugemellt.

Am Communiqué heescht et, datt et fir déi éischte Kéier zanter 12 Joer ass, dat nees e Lëtzebuerger Basketveräin op europäeschem Niveau untrëtt.

Pressecommuniqué



Liebe Sportfreunde und Anhänger des Basketballs,

nach 12 Jahren endlich wieder ein Luxemburger Basket Verein auf dem europäischen Parkett. Der Meister der Saison 18/19, die Damenmannschaft des BBC Grengewald-Hueschtert, spielt Eurocup Women 20/21



Nach langer und reiflicher Überlegung sind die Verantwortlichen zusammen mit den Spielerinnen und dem Staff zum Entschluss gekommen, diesen wichtigen Schritt zu wagen. Insgesamt 12 Jahre der europäischen Abstinenz sind vergangen bis wieder ein luxemburgisches Team europäisch spielt und hoffentlich weitere Vereine dazu motiviert dem gleich zu tun!



Sportlich wird die Mannschaft im ersten Jahr auf dünnem Eis gehen müssen! Gegner von anderem Format als die Mannschaften in der TOTAL League warten auf das junge Team. Aber der erste Schritt soll gewagt werden, auch wenn es eventuell in einer ersten Phase noch keine Wunschergebnisse geben wird. Die Mannschaft, in deren Kader mit Sara SCHMITZ, Liz ROLLMANN, Lore ROLLMANN, Jo OLY, Laurie IRTHUM, Joy BAUM, Liz IRTHUM und Tessy HETTING nicht weniger als 8 aktuelle Nationalspielerinnen aus verschiedenen Kadern stehen (Lisy HETTING und Jil BAUM sind beide ehemalige Nationalspielerinnen), soll langfristig europäisch antreten.



Sowohl die sportlichen als auch die finanziellen Anforderungen sind erheblich.

Trotz Corona, das das Ganze nicht einfacher gestaltet, wird der Weg, europäisch zu spielen eingeschlagen!

Deswegen arbeitet der Verein mir einer professionellen Sportmarketing Agentur zusammen, die sich im Basketball gut auskennt, um ein attraktives Konzept für die Partner zusammen zu stellen.



Das erste Jahr wird also ganz bewusst nicht einfach, daher ist das Konzept langfristig ausgelegt!

Nachdem im Sommer wegen Corona alle internationalen Turniere der FIBA abgesagt wurden, können die Spielerinnen auf diesem Weg internationale Erfahrung sammeln, die sie später auch für die Spiele mit denNationalmannschaften dringend benötigen.

Nicht zuletzt wird es auch für das Land Luxemburg eine gute Werbung in Europa sein.



Falls sie noch Fragen haben können Sie uns gerne kontaktieren und die Weiterentwicklung des Projektes auf bbc-grengewald.lu , unserer FB Seite (https://www.facebook.com/bbcgrengewald ) oder unserem Instagram Account ( https://www.instagram.com/bbcgrengewald/ ) verfolgen .



Mit sportlichen Grüßen



BBC Grengewald-Hueschtert

Der Vorstand