D'Los Angeles Lakers sinn elo offiziell Éischte vun der Western Conference, nodeems si géint d'Utah Jazz 116-108 gewonnen hunn.

2 Deeg nodeems d'Lakers géint d'2019-Champions d'Toronto Raptors verluer hunn, krute si et an der Nuecht op en Dënschdeg mam Utah Jazz ze dinn. Obwuel Utah stabil gespillt hunn, konnte si ni richteg d'Iwwerhand iwwerhuelen. Dat, gréisstendeels wéinst deenen 2 Stare vun de Lakers, déi an der Nuecht op en Dënschdeg erëm iwwerzeegt hunn. Den Anthony Davis huet staark dozou bäigedroe mat 42 Punkten, 12 Rebounds an 4/8 vum Perimeter, genausou wéi säi Matspiller de Lebron James, dee mat 22 Punkten, 8 Rebounds an 9 Assists och an anere Secteure vum Spill present war. Bei den Utah Jazz war den Donovan Mitchell ganz performant mat 33 Punkten, esou wéi de Rudy Gobert mat 16 Punkten (6/6) an 13 Rebounds. Utah, déi 5. am Weste sinn, vermëssen den Bojan Bogdanovic, dee sech um Handgelenk verletzt hat.

Nodeems si e Samschdeg géint d'Lakers gewonnen haten, wollten d'Toronto Raptors hir gutt Form géint Miami confirméieren. Dat ass hinnen och gelonge mat enger 107-103-Victoire. Miami Heat hat et gepackt, een Defizit vu 17 Punkten erëm opzehuelen, mä konnt sech schlussendlech net duerchsetzen. Mann vum Match war do de Fred Van Vleet mat 36 Punkten (7/12 vum Perimeter), deen an deene leschte Sekonnen eng Pass vum Jimmy Butler opgefaangen huet an soumat d'Victoire vun de Raptors geséchert huet. Toronto bleift 2. am Osten, Miami bleift op der 4. Plaz.

D'Denver Nuggets, 3. am Westen, hunn no Verlängerung géint hir potentiell Playoffs-Géigner, d'Oklahoma City Thunders 121-113 gewonnen. Béid Ekippe waren de ganze Match no uneneen, bis eeben op déi 5 Minutte vun der Verlängerung, an deenen den Nikola Jokic (30 Punkten, 12 Rebounds an 10 Assists) fir d'Victoire gesuergt huet, andeems hien 8 vun den 10 Punkte fir seng Ekipp geschoss huet. Nierft dem Jokic, huet de Rookie Michael Porter Jr iwwerzeegt, dat mat 37 Punkten an 12 Rebounds. Oklahoma hat d'Méiglechkeet, de Match ze gewannen, wéi de Chris Paul (23 Punkten) 2 Fauten ze schéisse krut an de leschte Sekonnen. Hien huet eng dolaanscht geschoss, wat zur Verlängerung gefouert huet (109-109).

D'New Orleans Pelicans missten onbedéngt gewannen, fir nach eng Chance ze hunn, an esou de Sprong an d'Playoffs ze packen. An dat hu si och gemaach mat hirer 109-99 Victoire géint d'Memphis Grizzlies. Den Zion Williamson (23 Punkten, 7 Rebounds a 5 Passen) huet also säin Duell géint den Ja Morant (11 Punkten, 8 Assists an 5 Rebounds), héchstwarscheinlech zukünftege Rookie of the Year, gewonnen.

Bonus fir d'Pelicans (11. am Westen), San Antonio huet 132-130 géint d'Philadelphia Sixers verluer an hunn hir 9. Plaz am Westen un d'Portland Trail Blazers missten ofginn.

Nodeems hie géint d'Sixers 53 Punkte geschoss hat, huet den TJ Warren vun den Indiana Pacers erëm géint d'Washington Wizards iwwerzeegt a mat senge 34 Punkten, 11 Rebounds a 4 Blocks ee groussen Deel zu der Victoire 111-100 bäigedroen. D'Pacers bleiwe 5. am Osten a Washington sinn no drun, fir sech net méi kënne fir d'Playoffs ze qualifizéieren.