Mat der "RTL Sport Live Arena" start RTL am Hierscht säin nächste grousse Sportprojet.

Am Partenariat mat de Federatioune vun de véier groussen Ekippesportaarten zu Lëtzebuerg, dem Fussball, dem Basketball, dem Handball an de Volleyball, start RTL am Hierscht säin nächste grousse Sportprojet : RTL Sport Live Arena.

D'"RTL Sport Live Arena" ass déi nei digital Plattform vun RTL, op där sämtlech Matcher aus der BGL Ligue an aus der Éirepromotioun am Futtball, der Total League am Basket, der Axa League am Handball an der Novotel Ligue am Volleyball am Livestream wäerten iwwerdroe ginn.

Am Ganze ginn dofir ronn 60 automatiséiert Livestream-Kameraen mat AI-Technologie an den Halen an op den Terrainen installéiert.

Deen neie gratis Zerwiss vun RTL an de Federatiounen huet als Zil an éischter Linn d'Visibilitéit an d'Promotioun vum Lëtzebuerger Ekippesport beim grousse Public. Et gëtt de Clibb doriwwer eraus d’Méiglechkeet, hir Fan-Communautéit auszebauen an nei Marketing-Recetten ze generéieren. Fir RTL, als Nummer 1 am Sport zu Lëtzebuerg, ass et eng weider Geleeënheet fir déi existent Sportsoffer a senge Medien nach weider auszebauen.

Nodeems am Juli schonn d'FLBB, d'FLH an d'FLVB,en Kontrakt fir de Livestream signéiert haten, hunn dëse Mëttwoch 2. September och d'FLF an d'Lëtzebuerger Fussball Ligue mat RTL fir déi nächst Saisonen ënnerschriwwen.

Fir den Henri Pleimling, President vun der FLBB, ersetzt de Livestream net d'Ambiance vun engem Match an der Hal, mee en erreecht virun allem och en neie Public.

Den Henri Pleimling, President vun der FLBB iwwert de Partenariat mat RTL

D'Presidentin vun der Volleyball-Federatioun Norma Zambon erwaart sech méi eng grouss Visibilitéit fir hire Sport an dass de Streaming-Projet esou dozou bäidréit, dass d'Famill vum Volleyball an den nächste Jore méi grouss gëtt.

D'Norma Zambon, Presidentin vun der FLVB iwwert de Partenariat mat RTL

De Romain Schockmel als President vun der Handball-Federatioun ënnersträicht, dass de Livestream-Projet perfekt an déi nei Strategie vun der FLH passt, déi zënter 4 Joer ëmgesat gëtt.

De Romain Schockmel, President vun der FLH iwwert de Partenariat mat RTL

Fir den FLF-President Paul Philipp ass et d'Iwwerzeegung, dass de Stream vun de Matcher aus der BGL-Ligue an der Éierepromotioun dem Lëtzebuerger Futtball eng zousätzlech Dynamik gëtt an de Krees vun de Supporter domat erweidert ka ginn.

De Paul Philipp, President vun der FLF iwwert de Partenariat mat RTL

D'Karine Reuter, Presidentin vun der Lëtzebuerger Futtball Ligue LFL, ass iwwerzeegt dass de Stream vun de Matcher och de Sponsore méi eng héich Visibilitéit bréngt, an domat en zousätzleche Plus fir d'Clibb an hir Partner ass.

D'Karine Reuter, Presidentin vun der LFL iwwert de Partenariat mat RTL

Fir de Pascal Casel, Responsabel fir de Projet bei RTL, ass d'Live Arena eng weider an innovativ Méiglechkeet, de Lëtzebuerger Sport nach méi breet a méi no un de Konsument ze bréngen.