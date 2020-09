An der englescher Premier League stoung den 1. Spilldag vun der neier Saison um Programm. An Däitschland war et d'Suite vun der 1. Ronn am DFB-Pokal.

DFB Pokal

1.FC Nürnberg - RB Leipzig 0:3

0:1 Haidara (3'), 0:2 Poulsen (68'), 0:3 Hwang (90')

Leipzig ass senger Favoritteroll vun Ufank u gerecht ginn, an esou war et den Haidara dee schonns an der 3. Minutt no engem grousse Feeler vum Mathenia am Nürnberger Gol den 1:0 geschoss huet. Leipzig huet immens iwwerleeën opgespillt, just den 2. Gol sollt virun der Paus net méi falen. An der 62. Minutt war et den agewiesselte Poulsen deen no flotter Viraarbecht vum Hwang dunn awer markéieren konnt. De Südkoreaner huet an der 90 Minutt mam 3:0 de Match ofgeschloss.



TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt 1:2

0:1 Silva (51'), 0:2 Dost (56'),

Den Drëttligist vu München huet de Frankfurter e ganz haarde Kampf geliwwert, a sech zu kengem Zäitpunkt vum Match geschloe ginn. Mentalitéit huet op dësem Samschdeg gestemmt. Béid Ekippen hunn an de éischte 45 Minutte jeeweils de Potto getraff, an esou ass et mat engem 0:0-Gläich an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel ass et awer dunn ganz séier gaangen. Silva a Dost hunn de Favorit vu Frankfurt a Féierung geschoss. 1860 hat Schwieregkeeten sech vu dësem Doppelpack ze erhuelen, ma den Trapp am Eintracht Gol huet de Lex am Strofraum gefoult an esou krut d'Lokalekipp een Eelefmeter zougesprach. De Steinhard huet sech des Chance net entgoe gelooss, 1:2. No enger ganz spannender Schlussphas a engem Gol vum Mölders deen awer net gezielt huet, ka sech Frankfurt um Enn glécklech duerchsetzen.

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach 0:8

0:1 Herrmann (13'), 0:2 Herrmann (14'), 0:3 Hofmann (19'), 0:4 Bensebaini (25'), 0:5 Elvedi (35'), 0:6 Neuhaus (52'), 0:7 (77'), 0:7 Traoré (76'), 0:8 Neuhaus (84')

VSG Altglieniecke - 1.FC Köln 0:6

0:1 Hector (17'), 0:2 Rexhbecaj (36'), 0:3 Czichos (43'), 0:4 Rexhbecaj (63'), 0:5 Ozcan (68'), 0:6 Drexler (85')

Karlsruher SC - Union Berlin (18h30)

Premier League

Fulhalm - Arsenal 0:3

0:1 Lacazette (8'), 0:2 Gabriel (49'), 0:3 Aubameyang (57')

Um 1. Spilldag an der Premier League krut et de Opsteiger vu Fulham mam FC Arsenal ze dinn. Gunners hu schonns frei duerch de Gol vum Lacazette an der 8 Minutt fir kloer Verhältnisser gesuergt. Fulhalm war wuel beméit, mee spilleresch de Gäscht ënnerlee. No der Paus war et de Gabriel an de Aubameyang déi den Deckel zougemaach hunn. De Willian, virun der Saison vu Chelsea op Arsenal gewiesselt, huet déi 3 Goler virbereet.

Crystal Palace - FC Southampton (16h00)

FC Liverpool - Leeds United (18h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

Montpellier - Nice (17h00)

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Eibar - Celta Vigo (16h00)

Granada - Athletiv Bilbao (18h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga