Um Samschdeg war et den Optakt vum 3. Spilldag am nationale Futtball-Championnat. D'Fola léisst Stroossen keng Chance a kann eng kloer Victoire feieren.

Um 18h30 spillt nach de Progrès Nidderkuer géint de F91 Diddeleng.

CS Fola Esch - Una Stroossen 4:1

1:0 Bensi (7'), 2:0 Hadji (42'), 3:0 Bensi (53'), 4:0 Hadji (66'), 4:1 Ruzgis (85')

Direkt no 2 Minutte war et de Ouassiero dee déi éischt gutt Chance fir d'Fola hat. 5 Minutte méi spéit huet et dunn am Gol vun deene Stroossener gerabbelt. De Bensi huet no engem Konter de Gol konnte markéieren. D'Lokalekipp huet am weidere Spillverlaf de Wee no fir gesicht, ma konnt hier gutt Chancen net notzen. An der 36. Minutt kruten d'Gäscht no engem Handspill vum Dikaba een Eelefmeter. De Runser verpasst et allerdéngs den Ausgläich ze markéieren a schéisst de Ball dolaanscht. An esou ass et komm, wéi et komme misst. An der 42. Minutt huet den Hadji kuerz virun der Paus de Score op 2:0 fir Fola geschrauft.

Och an der 2. Hallschent hunn déi 272 Spectateuren um Gaalgebierg een änlecht Bild gesinn. Bensi a Hadji hunn d'Stroossener souzesoen eleng ausernee geholl. Kuerz nom 2. perséinleche Gol vum Bensi an der 53. Minutt ass de Lëtzebuerger ausgewiesselt ginn. An der 66. Minutt huet den Hadji e Fräistouss direkt an de File gesat. Bis op de Uschlossgol an der 85. Minutt vum Ruzgis ass der UNA net méi vill gelongen. Eng verdéngte Victoire fir d'Lokalekipp.

Progrès Nidderkuer - F91 Diddeleng (18h30)

