Leschte Samschdeg ass de Samy Picard als neie President vun der FLBB gewielt ginn an ass domadder Nofolger vum Henri Pleimling.

Nodeems de Samy Picard seng Schong un de berühmte Nol gehaangen huet, war et him fréi kloer, datt hie sech an iergendenger Form am Basket wéilt engagéieren. Sou huet den Ex-Nationalspiller bei d'Federatioun gezunn an nëmmen 1 Joer nom Ufank vu sengem Engagement ass hien elo scho President, nodeems den Henri Pleimling relativ séier entscheet huet opzehalen.