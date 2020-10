D'Arantia huet an engem serréierte Match sech konnten zu Steesel behaapten a Walfer gewënnt verdéngt zu Stadbriedemes.

An der Total League am Basket-Championnat stoung um Sonndeg bei den Dammen an den Hären de kompletten 3. Spilldag um Programm. Bei den Damme kann sech Musel Pikes no Verlängerung géint Contern duerch setzen.

Hären-Basket

Amicale Steesel - Arantia Fiels 75:80

D'Lescht Joer huet Fiels nach 2x mol géint Steesel gewonnen, ma wollt d'Lokalekipp et um Sonndeg besser maachen. No 5 Minutte war Steesel op 11:8 fir. Sie hunn vill Bëss gewisen, an sech net hänke gelooss. Den zweete Véierel huet Steesel ouni Amerikaner ugefaangen an esou d'Féierung aus der Hand ginn an hu missen engem Retard hannen drun lafen. An der Paus stoung et 38:39 fir d'Fiels.

Béid Ekippen hunn net vill vu bausse getraff an esou ëmmer erëm de Wee ënnert de Kuerf gesicht. Am 3. Véierel huet Fiels e 11:0 geschoss an domat de Kommando iwwerholl an dëser Partie. D'Avance sollt wuel nach emol wackelen, dat well Steesel un 3 Punkten drun komm ass, mee d'Fiels sollt sech um Enn dach mat 80:75 duerch setzen.

D'Fiels gewënnt zu Steese Fiels hat um Enn de längeren Otem.

Musel Pikes - Résidence Walfer 80:94

Walfer huet immens gutt zesumme gespillt, a souwuel d'Amerikaner wéi och d'Lëtzebuerger hunn iwwerzeegt. Ganzer 9 Spiller hunn bei de Gäscht Punkte konnte markéeiren. Op béiden Ekippe war de Kampf an de Wellen do, wat de Match immens intensiv gemaach huet. Pikes, déi tëschenzäitlech ouni Ami gespillt hunn, louchen awer an der Paus schonn's mat 38:52 am Réckstand.

Daat virun allem, well Walfer et och an der 2. Hallschent fäerdeg bruecht huet virun allem den Tom Welter aus dem Spill ze huelen. Dëst huet dozou gefouert dass d'Miseler net wierkerlech zu hirem Spill fonnt hunn. Walfer war dogéint immens flénk, hat ëmmer eng passend Äntwert parat a gewënnt schlussendlech verdéngt mat XX:XX zu Stadbriedemes.

AB Contern - T71 Diddeleng 86:90

Sparta Bartreng - US Hiefenech 75:85

Basket Esch - Telstar Hesper 86:64

Racing - Etzella Ettelbréck (19h)

Dammen-Basket

Etzella Ettelbréck - Résidence Walfer 65:64

Eng ganz spannend Partie hunn d'Spectateuren zu Ettelbréck gesinn. Béid Ekippen hu sech näischt geschenkt, an esou stoung et an der Paus 32:27 fir Damme vun der Etzella. Virum leschte Véierel stoung et 48:48-Gläich. An enger ganz spannender Schlussphas hat d'Lokalekipp déi besser Nerven a gewënnt mat 65:64.

AB Contern - Musel Pikes 83:87

Contern louch wuel de ganze Match iwwer ëmmer mat 4-5 Punkte vir, ma no 40. Minutte sollt de Score dunn awer 77:77 uweisen. Domat huet d'Entscheedung missen an der Verlängerung falen. An hei haten d'Gäscht vun der Musel de längeren Otem a wanne mat 87:83 zu Contern.

Gréngewald - Sparta Bartreng 111:56

T71 Diddeleng - Amicale Steesel 81:62

Nationale 2