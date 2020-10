Iwwerdeems kann den AB Contern e Réckstand vun iwwer 20 Punkte géint Bartreng ophuelen an de Match fir sech entscheeden.

E Samschdeg den Owend stoung souwuel am Hären-Basket wéi och bei den Dammen de 4. Spilldag an der Total League um Programm.

Hären-Basket

US Hiefenech - Arantia Fiels 69:79

(13:17, 16:18, 24:15, 9:12, 7:17)



D'Fiels ass gutt an den Derby gestart a konnt den éischte Véierel mat engem knappe Virsprong op en Enn spillen. Am zweete Véierel huet Hiefenech da gutt lassgeluecht a mat engem Dräier direkt am Ufank huet ee gemengt, dass si de Réckstand elo verkierze wéilten. Dat ass awer net gelongen, well d'Gäscht méi aktiv waren a sech sou d'Avance vergréissert huet. Kuerz virun der Paus ass Hiefenech dann awer nach 2 Dräier gelongen, wouduerch sech de Réckstand op just nach 6 Punkte verklengert huet.

No der Paus huet Hiefenech dann de Schwong aus der Schlussphas vum 2. Véierel matgeholl a sou konnt d'Lokalekipp d'Féierung iwwerhuelen. De Match sollt sech also an engem spannende leschte Véierel entscheeden. An deem huet allerdéngs nees Hiefenech e bëssen de Fuedem verluer a sou konnt Fiels nach zum 62:62 ausgläichen an de Match an Overtime bréngen.

Do war am Ufank dann nees Hiefenech déi besser Ekipp, wat sech zum Schluss hin dann awer eng weider Kéier geännert huet. D'Fiels konnt nees ophuelen a sou ass et an déi zweet Overtime gaangen. An där sollt dann awer d'Entscheedung falen a sou wënnt um Enn d'Arantia vu Fiels den Derby mat 79:69 géint Hiefenech.

Sparta Bartreng - AB Contern 76:82

(31:13, 16:20, 13:35, 16:13)

D'Sparta huet d'Ufanksphas vum Match bestëmmt well Contern iwwerhaapt net an d'Partie erafonnt huet. Nom éischte Véierel, dee mat 31:13 op en Enn gaangen ass, konnt d'Lokalekipp och am zweete Véierel weider an enger komfortabeler Féierung bleiwen. Mat engem Stand vu 47:33 ass et also an d'Paus gaangen.



Am 3. Véierel ass Bartreng dann allerdéngs komplett agebrach. Contern huet d'Vitesse ugezunn an huet et fäerdeg bruecht de 14-Punkte-Réckstand an e Virsprong vun 8 Punkten ëmzewandelen. Am leschte Véierel huet een da gemierkt, dass d'Sparta domat ze kämpfen hat an domat ass et Contern gelongen, d'Féierung iwwert d'Zäit ze bréngen. Um Enn steet eng 81:76-Victoire fir de Gaascht zu Bartreng.



Musel Pikes - Etzella Ettelbréck 76:95

(27:21, 18:23, 20:27, 11:24)

Résidence Walfer - Basket Esch 86:93

(14:18, 25:31, 26:20, 21:24)

T71 Diddeleng - Racing 90:67

(24:12, 30:19, 22:17, 14:19)

De Match tëscht Hesper a Steesel ass net gespillt ginn, dat wéinst engem Corona-Fall bei der Amicale.

Dammen-Basket

Musel Pikes - Etzella Ettelbréck (ofgebrach)

De Match tëscht de Musel Pikes an der Etzella huet op Grond vun engem Stroumausfall an der Hal am Laf vum 3. Véierel beim Stand vun 52:44 missen ofgebrach ginn.

Résidence Walfer - T71 Diddeleng 65:71

D'Damme vun Diddeleng si mat vill Motivatioun an de Match géint Walfer gaangen. Si hate bis heihinner all Match gewonnen an och géint d'Résidence si si gutt an de Match komm. 5 Dräier hunn am éischte Véierel eng 19:12 Féierung bruecht an och am zweete Véierel huet de Gaascht nach méi opgedréint. Diddeleng huet als Ekipp gutt agéiert a krut d'Bäll gutt verdeelt, sou dass si mat enger komfortabeler Avance vun 19 Punkten an d'Paus gaange sinn, dat beim Stand vun 42:23.



No der Paus hunn d'Damme vu Walfer elo besser getraff an hunn de Virsprong bis op 9 Punkte schmëlze gedoen. Virun allem d'Samantha Rae Logic hat an dëser Phas e groussen Undeel un der staarker Offense vu Walfer. Am leschte Véierel sollt et dann nach eng Kéier ganz spannend ginn, well Walfer nach eemol op 1 Punkt erukomm ass. Um Enn hu si dunn awer ze vill forcéiert an esou konnt den T71 déi 3. Victoire feieren.



Amicale Steesel - BBC Gréngewald Hueschtert 59:64

Sparta Bartreng - Basket Esch 66:83

(21:20, 20:25, 18:15, 7:23)

Nationale 2