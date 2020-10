D'Musel Pikes setze sech géint den T71 duerch, Steesel ënnerläit trotz gudder Leeschtung géint Walfer.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket an bei den Dammen de 5. Spilldag vum Championnat.

Hären-Basket

Basket Esch : Etzella Ettelbréck (21:26, 43:49, 68:71,

No technesche Problemer virun der Partie waren et déi Ettelbrécker, déi dee bessere Start an de Match haten. Fréi konnte si mat 15:9 a Féierung goen, a bis zum Enn vum éischte Véierel huet d'Etzella weider gewisen, dass hier grouss Stäerkt d'Offensiv ass. Béid Ekippen hu flotte Basket gewisen an hu virun allem aus der Distanz ëmmer erëm markéiert. Am zweete Véierel war et eng ganz ausgeglache Partie a virun allem de Miles Jackson-Cartwright op Säite vun Esch an de Philippe Gutenkauf esou wéi den Henry M Pwono hunn de Kuerf ëmmer erëm uviséiert. Um Enn sollte ganzer 40 Punkte vum Jackson-Cartwright net duergoen. Déi Ettelbrécker hunn an enger offensiv gefouerter Partie um Enn mat 101:96 d'Iwwerhand behalen a sou bleiwe si och am 5. Match ouni Defaite.

Musel Pikes 79:74 T71 Diddeleng (23:18, 40:41, 62:59, 79:74)

Mam T71 haten d'Musel Pikes eng ganz schwéier Aufgab virun der Broscht, dëst well déi Diddelenger virum Spilldag nach ongeschloe war. Et waren och d'Gäscht aus Diddeleng, déi besser an de Match koum waren a sou och mat 14:9 a Féierung goe konnten. Duerno sinn d'Männer vun de pikes allerdéngs méi staark ginn a sou konnte si nach am éischte Véierel a Féierung goen.

Bis zur Paus war et eng ausgeglache Partie a sou stoung et nom 2. Véierel 40:41 aus der Sicht vun der Lokalformatioun.

Ugefouert vum Keith Stone a vum Joe Kalmes konnten Pikes dem T71 esou munches entgéintsetzen a sou gounge et mat enger knapper Féierung an de leschte Véierel. Hei haten d'Haushären um Enn dee längeren Otem a sou huet den T71 déi éischte Néierlag vun der Saison missen astiechen, dës beim 74:79 géint d'Musel Pikes.

Steesel 80:85 Walfer (15:22, 45:43, 65:61, 80:85)

Steesel bleift weiderhin ouni Victoire. Och am Heemmatch géint Walfer sollt et um Enn fir eng Victoire duergoen. An den éischte Minuttel waren et dann och d'Gäscht, déi besser an de Match koumen a sech no 5 Minutten eng éischte Kéier eng 4-Punkten-Avance erausspille konnten. Bis zum Enn vum éischte Véierel konnte si hir Avance weiderausbauen a mat 22:15 fir sech entscheeden. Déi jonk Steeseler Ekipp hat sech allerdéngs net opginn a si sinn ëmmer besser an de Match koum a sou stoung et zur Paus och 45:43 zu hirem Gonschten.

Virun allem de Chris Cunningham an de Landon Taliaferro konnten alle béid iwwer 20 Punkte markéieren, Walfer war virun allem aus der Distanz net sécher.

Bis 4 Minutte virum Enn waren déi Steeseler a Féierung, ma um Enn waren et déi erfuere Männer aus Walfer, déi dee längeren Otem haten a sech sou d'Victoire séchere konnten.



Racing 81:88 Sparta Bartreng (25:18, 48:42, 68:67, 81:88)

Fiels 86:82 Hesper (22:17, 40:45, 65:61,86:82)

Dammen-Basket

Basket Esch 69:46 Etzella Ettelbréck (27:14, 43:28, 59:34, 69:46)

D'Damme vun Esch hu vun Ufank un d'Heft an d'Hand geholl, an dem Match hire Stempel opgedréckt. Nom éischte Véierel louche si ewell däitlech mat 27:14 a Féierung. Bis zur Paus war et den Ettelbrécker net gelongen, de Réckstand ze verkierzen a sou hat zur Paus viller op eng Escher Victoire higedeit.

Virun allem d'Tatsiana Likhtarovich an d'Michaela Stejskalova hu mat jeeweils 16 Punkten ee groussen Afloss op d'Victoire vun Esch gehat, déi si an der zweeter Hallschent ouni Problemer iwwer d'Zäit bruecht haten.

T71 Diddeleng 60:62 Musel Pikes (11:20, 32:27, 40:47, 60:62)

Däitlech méi Spannung war an der Partie tëscht dem T71 an de Musel Pikes. Am éischte Véierel waren et allerdéngs d'Damme vun Diddeleng, déi däitlech méi frësch op de Parquet koumen a sech soumat och eng kloer Féierung erausspille konnt. Bis zur Halbzeit sollten d'Pikes de Réckstand konstant verkierzen a sou war virun der zweeter Hallschent erëm spannend. Am drëtte Véierel waren d'Gäscht dann däitlech méi staark a si konnte sech eng 7-Punkten-Avance erausspillen, déi si am leschte Véierel och verdeedege konnten.

Gréngewald Hueschtert 75:66 Conter (25:18, 36:44, 52:57, 75:66)

Walfer 91:53 Steesel (24:13, 51:32, 74:43, 91:53)

Nationale 2