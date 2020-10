Iwwerdeems muss sech de Jeff Saibene mam 1. FC Kaiserslautern mat 2:3 zu Meppen geschloe ginn an de Leandro Barreiro verléiert géint Gladbach.

An der Ukrain huet Dynamo Kiew mat 1:0 géint Oleksandrya gewonnen. Den Gerson Rodrigues ass mat enger gieler Kaart an der Paus ausgewiesselt ginn. No 7 Matcher steet Dynamo Kiew elo mat 17 Punkten op der éischter Plaz an der Tabell. Méi spéit huet sech den Enes Mahmutovic dann nach mam FC Lwiw mat 1:3 géint Dnipro-1 misse geschloe ginn.

Den 1. FC Kaiserslautern huet an der 3. däitscher Liga mat 2:3 géint den SV Meppen de Kierzere gezunn. D'Ekipp vum Jeff Saibene steet domat weiderhin op enger Ofstigsplaz.

An der héchster portugisescher Liga ass et fir de CD Nacional en 1:1-Remis géint Ferreira ginn. De Vincent Thill gouf dobäi an der Paus ausgewiesselt.

An der Bundesliga huet Mainz mam Leandro Barreiro eng 2:1-Féierung verspillt an zum Schluss nach mat 2:3 géint Gladbach verluer. De Lëtzebuerger ass an der 65. Minutt agewiesselt ginn. Mainz muss also weiderhin op den éischte Punkt dës Saison waarden.