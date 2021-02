D’Basketsaison ass den Ament wéinst der Pandemie op d'mannst emol bis Januar ënnerbrach.

D'Veräiner dierfen ënner Recommandatiounen, déi vun der FLBB ausgeschafft goufen, trainéieren.

Den BCC Gréngewald läit am Dammenchampionnat momentan op der 3. Plaz an kann dëst Joer nees op eng Spillerin zréckgräifen, déi en groussen Undeel vum Championstitel vieun 2 Joer hat.

Den Tom Hoffmann war, ier d'Saison ënnerbrach gouf, d‘Alexandra Louin op en Training besichen, waat sech zu Letzebuerg immens wuel fillt, woufir sie och gäeren beim BBC Gréngewald spillt: "Ech sinn nees zeréck an dat seet alles. Ech fille mech wuel an hunn d’Leit gär, déi hei sinn. Et fillt sech u wéi eng Famill. Ech fille mech hei sécher a komfortabel."

Den Thema Coronavirus spillt natierlech och bei der Basketspillerin dëser Deeg eng grouss Roll: "Et ass beängschtegend a mir sollten dat net op déi liicht Schëller huelen. Masken an och déi aner Mesurë sollen eescht geholl ginn. Ech hoffen a bieden, dass mir et bis un d’Enn vun der Saison packen. Dat läit elo a Gottes Hand. Mir preparéieren eis fir d’Matcher a wa se annuléiert ginn, dann ass et eben esou. Mee ech hoffen, dass mer spille kënnen."