E Samschdeg hat d'FLBB eng ausseruerdentlech Generalversammlung aberuff, wou driwwer ofgestëmmt sollt ginn, wéi d´Saison soll weider gespillt ginn.

Well am Virfeld awer Delaien net konnten agehale ginn, war eng Unanimitéit vun der Veräiner néideg, fir déi ausseruerdentlech Generalversammlung unzëerkennen. Dat war awer net de Fall, esou dass et zu enger consultativer Versammlung komm ass an zu kengem Vott.



D'FLBB hat dräi Proposen op den Dësch geluecht, fir entweder am Januar, Februar oder Mäerz nees mam Championnat unzefänken. Bei de Veräiner gouf et eng Tendenz fir de Mount Februar an dass an deem Fall och nach Coupe géif gespillt ginn.



Mat Bartreng, Hesper, Conter an dem Racing haten och 4 Veräiner eng Propose gemaach, fir eng sougenannte Saison Blanche ze spillen, bei där et um Enn keen Op- an Ofsteiger géif ginn, par contre géif awer een Titel verdeelt geet. Dës Propose ass virun allem bei de Veräiner aus der Nationale 2 net gutt ukomm.



D'Federatioun wëll elo déi nächste Woch eng Decisioun huelen, wéi et am Basket an den nächste Méint soll weidergoen.